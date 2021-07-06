Volkswagen, lüks otomobil markası Bugatti'yi Hırvat Rimac Automobili'ye satma kararı aldı
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Volkswagen, lüks otomobil markası Bugatti'yi Hırvat Rimac Automobili'ye satma kararı aldı

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Alman otomotiv devi Volkswagen, lüks otomobil segmentinde bulunan Bugatti'yi, Hırvat Rimac Automobili'ye satma kararı aldı. Rimac CEO'su Mate Rimac yaptığı açıklamada, "Rimac ve Bugatti, masaya getirecekleri bakımından mükemmel bir çift. Genç, çevik ve hızlı bir otomotiv ve teknoloji şirketi olarak elektrikli araç teknolojilerinde kendimizi önder konumunda görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Volkswagen, lüks otomobil segmentinde yer alan markası Bugatti'yi Hırvat "elektrikli süperaraç" markası Rimac Automobili'ye satma kararı aldığını duyurdu.

YÜZDE 55 HİSSESİNE SAHİP OLACAK

Gazete, Rimac'ın Volkswagen ile oluşturulacak yeni şirket Bugatti-Rimac'ın yüzde 55 hissesine sahip olduğunu ve geri kalan hissenin de Volkswagen'in Porsche'sine ait olacağını yazdı.

"BUGATTİ'NİN OLAĞANÜSTÜ MİRASI BULUNUYOR"

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'ta yer alan habere göre Rimac CEO'su Mate Rimac yaptığı açıklamada, "Rimac ve Bugatti, masaya getirecekleri bakımından mükemmel bir çift. Genç, çevik ve hızlı bir otomotiv ve teknoloji şirketi olarak elektrikli araç teknolojilerinde kendimizi önder konumunda görüyoruz. Nevera isimli aracımızda sadece hiperaraçlar yapmadığımızı ve hızlı olmasının yanı sıra yüksek kalitede araç yaptığımızı da gösterdik. Bugatti'nin de olağanüstü mirası bulunuyor" dedi.

Volkswagen, lüks otomobil markası Bugatti'yi Hırvat Rimac Automobili'ye satıyor

NEVERA'NIN EN HIZLI SPOR OTOMOBİL REKORUNU KIRMASI BEKLENİYOR

Şirket bir süre önce Nevera isimli bir süperaraç yapmış ve 1.914 beygir gücüne sahip bir elektrikli araç üreterek 0'dan 100'e 1.85 saniyede çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti. Nevera'nın daha önce Bugatti Chiron'a ait olan en hızlı spor otomobili rekorunu geçmesi bekleniyor.

Bugatti-Rimac'ı Mate Rimac'ın yöneteceği açıklanırken şirketin merkezinin Hırvatistan'ın başkenti Zagreb olacağı fakat Bugatti'nin üretiminin Fransa'nın Molsheim kentinde devam edeceği kaydedildi.

Volkswagen, lüks otomobil markası Bugatti'yi Hırvat Rimac Automobili'ye satma kararı aldı
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