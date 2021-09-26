Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor

Dünya devleri arasında yer alan Türk boks kulübü EC BOXİNG sporcusu Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor.

Dünya devleri arasında yer alan Türk boks kulübü EC BOXİNG sporcusu Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor.

Yenilmez denen rakipleri birer birer deviren Volkan Gökçek, 12 yıl dünya starı olarak kalan Klitschko kardeşleri dünya şampiyonu yapan ünlü antrenör Fritz Sdunek adına düzenlenen boks galasında Macaristanlı rakibi Szilveszter Ajtai'yi nakavt ederek büyük bir başarıya daha imza attı. Ödül töreninde asker selamı vererek, başarısını şehitlerimize ve vatanımız için mücadele edenlere adadı.

Erol Ceylan : "Volkan ile gurur duyuyoruz"

EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, sporcusunun performansından son derece memnun olduğunu vurgulayarak, "Güçlü rakipler karşısına çıkardığımız Volkan, her birini tek tek devirerek yüzümüzü kara çıkarmıyor. Bugüne kadar yenilgi yüzü görmeyen boksörleri nakavt ederek bir bir ezen sporcumuzun dünyanın zirvesine hızlı adımlarla çıkışını sağlamak ben ve ekip arkadaşlarıma büyük bir zevk veriyor. Ülkemizin bayrağını dünya ringlerinde zirvelere taşımak ta bizim için ayrı bir gururdur. Ayrıca yine aynı galada ringe çıkan dünya şampiyonumuz Sebastian Formella'da rakibini nakavt ederek bize çifte zafer yaşattılar" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Kimsenin yenemez dediği rakipleri ringlere gömüyor"

EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz, bugüne kadar çıktığı yedi maçın tamamını kazanan Volkan Gökçek'in yenilgi yüzü görmediğini belirterek, "Volkan şu an çok iyi bir karneye sahip bir boksörümüzdür. Kimsenin yenemez dediği rakipleri nakavt ederek yerlerde süründüren boksörümüzün gelecek yıllarda dünyanın zirvesinde bayrağımızı dalgalandıracağına olan inancımız tamdır" dedi. - İSTANBUL

Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor

Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor

Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor

Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Müge Anlı
Spor Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum Mahmut Özer Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Volkan Gökçek'e rakip dayanmıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 15:33:14. #1.12#