Volkan Demirel canlı yayında Muslera'yı yere göğe sığdıramadı

Yayıncı kuruluşun yorumcusu Volkan Demirel, son zamanlarda gösterdiği performans tartışma konusu olan Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'dan övgüyle bahsetti. Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-1 yendiği maçın ardından koşan Demirel, Uruguaylı eldiven için yaptığı yorumda, "Son 10 yılda Türk futboluna damgasını vurmuştur" ifadelerini kullandı.