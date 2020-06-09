Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti Volkan Demirel ilk kez bir maçta takımı yönetti. Demirel'in en büyük hayali olan Fenerbahçe teknik direktörlüğü ve Kadıköy'de maça çıkmak koronavirüs şartlarında ilginç bir biçimde gerçekleşti.

Kadıköy'de koronavirüs nedeniyle takım içerisinde yapılan hazırlık maçında özel bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'ye 18 yıl futbolcu olarak hizmet ettikten sonra bu sezon başı antrenör olarak teknik ekibe katılan Volkan Demirel; ilk kez bir maçta takımı yönetti. Demirel'in en büyük hayali olan Fenerbahçe teknik direktörlüğü ve Kadıköy'de maça çıkmak koronavirüs şartlarında ilginç bir biçimde gerçekleşti.

İLK KEZ KULÜBEDEYDİ

Mehmet Aurelio ile beraber takımın antrenörlüğünü yapan Volkan Demirel; lisansı olmadığı için bu sezon hiç yedek kulübesine inememişti. Genç çalıştırıcı; Kadıköy'de takım içerisindeki; sarı ve lacivert takımın maçında Aurelio ile beraber teknik direktör olarak yedek kulübelerine geçtiler. Takımı kenardan kulübeden yöneten Volkan Demirel bu hayalini koronavirüs günlerinde unutulmaz bir hatıra olarak yaşadı.

CİHAT ARMAN'IN İZİNDE GİDİYOR

Fenerbahçe tarihinde benzer bir antrenörlük görevini üstlenen kaleci; Cihat Arman olmuştu. 18 yıl Fenerbahçe kalesini koruyan ve kaptanlık yapan Volkan Demirel; benzer şekilde 15 yıl Fenerbahçe kalesini kaptan olarak koruyan ve daha sonra antrenörlük yapan efsane Cihat Arman'ın izinde ilerliyor.

(Milliyet)