Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya eleştiri: Çare bulamıyor

Sarı-Lacivertliler'de antrenörlük görevini bırakmasının ardından yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Sivasspor 1-1 maçını değerlendirdi. Volkan Demirel, Vitor Pereira'nın oyuncu değişikliklerini de eleştirdi.

"BURADA TEMAS VAR"

Diego Rossi'nin performansı hakkında Demirel, " Fenerbahçe'de kısa paslarla oynamayı bilen oyuncular olmalı, yeni transferler ritim bulmalı. Rossi MLS'te iyi günler geçirmiş ama burada yakın temas var, teknik oyuncularda problem yaratıyor" ifadelerini kullandı.

"GÜVEN, BAŞINIZA İŞ AÇAR"

Altay Bayındır'ın penaltı pozisyonuna da değinen Volkan Demirel, "Bazen güven başınıza iş açabilir. Kendine güveni sonrası yaptığı bir hata diyebilirim. Hata sonrası verilen penaltı da doğru" şeklinde konuştu.

"SIKIŞAN OYUNUN ÇARESİ YOK"

Fenerbahçe'nin sıkışan oyunu açamadığını dile getiren Volkan Demirel, "İlk 3 haftaya baktığımız zaman üçüncü bölgede Fenerbahçe'nin iyi olmadığını gördük, Sivasspor karşısında da benzer bir durum vardı. Fenerbahçe üç haftada Adana Demirspor'u 1-0 yendi, Antalya maçında Antalya kaçırıyor, dönüp gol yapıyorsun. Sıkışan oyunda Fenerbahçe çare arıyor ama çare bulamıyor. Burada adam eksilten, çare bulacak futbolcular gerekiyor. Fenerbahçe için 1-1'lik skor üzüntü verici, moral bozucu" dedi.

"MESUT VE BERİSHA KALMALIYDI"

Pereira'nın değişikliklerini eleştiren Volkan Demirel, "60. dakikada yapılan Özil ve Berisha değişiklikleri de konuşulabilir, bu iki oyuncu da skoru değiştirebilecek futbolcular. Fenerbahçe özellikle iç sahada çok baskın oynamak ve bunu rakibine hissetirmek zorunda. 90 dakikada tempo yapamazsınız ama oyuna ağırlık koymak zorundasınız. Berisha ve Rossi için yorum yapmak için çok erken. Berisha biraz ayakları ağır gibi geldi, Rossi ise Pelkas'ın bir model düşüğü gibi. Pelkas olsaydı mesela Sivasspor karşısında çok daha farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

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