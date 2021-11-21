Volkan Demirel'den Galatasaray'ın koreografisine olay gönderme: Sahadaki Koreliyi unuttular

Süper Lig'de 2 yıl sonra tam kapasite seyirciyle oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların karşılaşma öncesinde yaptığı koreografi dikkat çekti. Büyük ses getiren Güney Kore dizisi Squid Game'den esinlenerek yapılan tribün şovuna, beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel'den gönderme geldi.

"İKİ TAKIM OYUNCULARINI DA KUTLUYORUM"

Maçın ardından yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, "Galatasaray taraftarı, Kore dizisinden Squid Game ile çok güzel bir koreografi yaptı. Sahada bugün Koreli olduğunu unutmuşlar. Koreografi buysa başrol oyuncusu Kim Min Jae'dir. Ayrıca ben iki takım oyuncularını da kutluyorum. Çok iyi mücadele vardı" sözlerine yer verdi.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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