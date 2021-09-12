Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi için olay yorum: Pelkas'ın bir model düşüğü

Fenerbahçe sezonun ilk puan kaybını ligin 4. haftasında Sivasspor karşısında yaşadı. Ülker Stadı'nda 1-1 biten karşılaşmanın ardından beIN Sports ekranlarında maçı değerlendiren Volkan Demirel, yeni transfer Rossi'yi değerlendirdi.

"MAX MEYER'İ YETERİ KADAR İZLEYEMEDİK"

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Konuşmak için çok erken. Max Meyer'i değerlendirmek için yeteri kadar izleyemedik. Rossi, Pelkas'ın bir model düşüğü gibi geldi bana" dedi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Demirel'i bu değerlendirmesinin ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

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