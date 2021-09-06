Voleybolcu kızlarımıza destek için Sırbistan'a giden Meral Akşener'in tezahürat görüntüleri ortaya çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın üçüncülük maçında kızlarımıza destek için Sırbistan'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tezahüratlar yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Maç boyunca yerine hiç oturmayan ve heyecanlı bir şekilde destek veren Akşener'in görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.