Haberler » Spor » Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Tuncay Sevim, Esat DanziliTürk Hava Yolları: Nursevil Aydınlar Gökbudak, Kingdon, Aelbrecht, Buijs, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Ada Germen, Yasemin Özel)Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Tuana Öztürk, Lal Verda...

23.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:28
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Esat Danzili

Türk Hava Yolları: Nursevil Gökbudak, Kingdon, Aelbrecht, Buijs, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Ada Germen, Yasemin Özel)

: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Tuana Öztürk, Lal Verda Akın (Aleyna Fırat, Zuhal Çetin, Göknur Silen, Ece Deniz Uçarı)

Setler: 25-9, 25-12, 25-11

Süre: 59 dakika (16, 23, 20)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Türk Hava Yolları 9. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 15. kez yenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler