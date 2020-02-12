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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfbankHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet GülVakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Gabriele, Zehra Güneş, Isabelle, Hackley, (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Pınar Atasever)Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Dündar, Naz Akyol, Thompson, Bahar Guidetti, Ceren Kestirengöz...

12.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:58
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Vakıfbank

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

VakıfBank: , Cansu Özbay, Gabriele, Zehra Güneş, Isabelle, Hackley, (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Pınar Atasever)

Opet: Robinson, Eda Dündar, Naz Akyol, Thompson, Bahar Guidetti, Ceren Kestirengöz (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım,, Beliz Başkır)

Setler: 24-26, 25-17, 25-18, 25-21

Süre: 111 dakika (29, 26, 26, 30)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında derbi maçta VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi.

VakıfBank 16. maçında 15. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Opet 3. yenilgisini yaşadı.

Birinci setin teknik molasına 12-9 önde giren Fenerbahçe Opet, Eda'yla ikiye kaçarak, Thompson'la dört numaradan sayılar üretti. VakıfBank skoru 23-23'te eşitlemesine rağmen seti Fenerbahçe Opet, 26-24 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette VakıfBank, çok etkili taktik servisler attı. Teknik molaya 12-6 önde giren VakıfBank, seti 25-17 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette VakıfBank, Kübra Çalışkan'ın sayısıyla teknik molayı 12-7 önde girdi. VakıfBank etkili servis atmaya devam etti ve seti 25-18 alarak 2-1 üstünlük kurdu.

Dördüncü sete Fenerbahçe Opet iyi başladı ama basit hatalar yapınca VakıfBank üstünlüğü ele geçirerek teknik molaya 12-9 üstün girdi. VakıfBank, Isabelle'yle sayılar üreterek seti 25-21 ve maçı da 3-1 kazandı.

Kaynak: AA
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