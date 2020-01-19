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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Cihat Küçükboyacı, Süleyman YalçınAydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Balkestein, Hazal Selin Arifoğlu, Sasa, Meryem Boz, Duygu Düzceler (Bihter Dumanoğlu, Erçe Kasapoğlu, Semra Özer, Hande Korkut)VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gabi, Haak, Rasic, Zehra...

19.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:26
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Süleyman Yalçın

Aydın : Plak, Balkestein, Hazal Selin Arifoğlu, , Meryem Boz, Duygu Düzceler (Bihter Dumanoğlu, Erçe Kasapoğlu, Semra Özer, )

VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gabi, Haak, Rasic, Zehra Güneş (Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Pınar Atasever

Setler: 25-23, 19-25, 14-25, 20-25

Süre: 109 dakika (30, 28, 24, 27)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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