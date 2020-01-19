Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Mimar SinanHakemler: Cihat Küçükboyacı, Süleyman YalçınAydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Balkestein, Hazal Selin Arifoğlu, Sasa, Meryem Boz, Duygu Düzceler (Bihter Dumanoğlu, Erçe Kasapoğlu, Semra Özer, Hande Korkut)VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gabi, Haak, Rasic, Zehra...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Süleyman Yalçın
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Balkestein, Hazal Selin Arifoğlu, Sasa, Meryem Boz, Duygu Düzceler (Bihter Dumanoğlu, Erçe Kasapoğlu, Semra Özer, Hande Korkut)
VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Gabi, Haak, Rasic, Zehra Güneş (Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Pınar Atasever
Setler: 25-23, 19-25, 14-25, 20-25
Süre: 109 dakika (30, 28, 24, 27)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.