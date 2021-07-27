Voleybol uzatma seti kaç sayıdır? Voleybolda 2-2 olursa ne olur?

En sevilen spor dallarından biri olan voleybol, sporseverlerin ilgi odağı oluyor. Voleybol hakkında en çok merak edilen konulardan biri de voleybol uzatma seti kaç sayı konusudur. Peki, voleybol uzatma seti kaç sayıdır?

Voleybol oyun kurallarını merak edenler detaylı araştırmalar yaparak voleybol oyununu tanımaya çalışıyor. Bu konuda en çok araştırılan konulardan biri de Voleybolda 2-2 olursa ne olur oldu. Peki, Voleybolda 2-2 olursa ne olur? Voleybol uzatma seti kaç sayıdır

VOLEYBOL UZATMA SETİ KAÇ SAYIDIR?

Maç, üç seti alan takım tarafından kazanılır.

Setlerde 2-2'lik eşitlik olması halinde netice seti (5'inci) en az 2 sayı farka ulaşmak şartıyla 15 sayı üzerinden oynanır.

VOLEYBOL HAKKINDA

Voleybol, file ile ikiye bölünmüş bir oyun alanı üzerinde altı kişilik iki takım ile oynanan bir spor dalıdır.

Oyunun amacı, topu filenin üzerinden göndererek rakip takımın oyun alanına topun değmesini sağlamak ve rakip takımın aynı amaca ulaşmasını ise önlemektir. Takımlar topu rakip alana gönderirken topa en az bir kere kendi sahaları içinde vurmalıdır. Takımlar topa en fazla üç kere değebilir, blok teması ile dört kere değme hakları vardır.

Top oyuna servis ile sokulur, servisi atan oyuncu topu filenin üzerinden rakip alana gönderir. Oyun; topun oyun alanına değmesi, harice gitmesi veya bir takımın hata yapmasına kadar devam eder.

Voleybolda bir "rally" kazanan takım bir sayı alır (Rally Sayı Sistemi). Servisi karşılayan takım rally'i kazandığında bir sayı ve servis kullanma hakkı kazanır. Hakem oyuncuların birine sarı kart verir ise oyuncuyu uyarmış olur. Hakem kırmızı kart verir ise kırmızı kart bulunduğu takım bir sayı ceza alır. Eğer servis kırmızı kart alan takımda ise servis haklarını kaybederler ve servis diğer takıma geçer. Eğer hakem sarı ve kırmızı ayrı ayrı ellerinde gösterirse oyuncu o setliğine oyundan çıkar ve oyuncu o set boyunca ceza sandalyesinde oturur. Eğer hakem sarı ve kırmızı kartı aynı anda ve aynı elinde gösterirse o oyuncu müsabakadan diskalifiye edilir . Voleybol spor salonlarında, plajda veya çimde oynanabilir. Saha ölçüleri 18 metreye 9 metredir.