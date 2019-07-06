Voleybol Uluslar Ligi kadınlarda finalin adı belli oldu

ABD, FIVB Uluslar Ligi final etabının yarı finalinde Çin'i 3-1 yenerek finale adını yazdırdı.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ev sahibi takım ile karşı karşıya gelen ABD, müsabakadan 25-11, 15-25, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Finale yükselen ABD, günün ilk maçında Türkiye'yi 3-0'la geçen Brezilya ile yarın 14.30'da şampiyonluk maçına çıkacak.

Türkiye ise Çin ile yarın saat 10.00'da üçüncülük maçı oynayacak.

Kaynak: AA