Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Spor
Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatöz, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Ergül Eroğlu, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)Eczacıbaşı Dynavit: Hande...
AYDIN (AA) - Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Ergül Eroğlu, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Elif Şahin, Mckenzia, Heyrman (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Saliha Şahin)
Setler: 20-25, 20-25, 25-23, 16-25
Süre: 115 dakika (26, 30, 32, 27)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin yedinci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
AA / Ferdi Uzun - Spor Haberleri
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