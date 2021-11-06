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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatöz, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Ergül Eroğlu, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)Eczacıbaşı Dynavit: Hande...

AYDIN (AA) - Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Ergül Eroğlu, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Elif Şahin, Mckenzia, Heyrman (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Saliha Şahin)

Setler: 20-25, 20-25, 25-23, 16-25

Süre: 115 dakika (26, 30, 32, 27)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin yedinci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

AA / Ferdi Uzun - Spor Haberleri
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