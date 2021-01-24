Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

24.01.2021 21:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:26
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Ebru KayaTürk Hava Yolları: Aslı Kalaç, Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Nursevil Gökbudak Aydınlar)Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Ebru Kaya

Türk Hava Yolları: Aslı Kalaç, Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen, Santana, Nursevil Gökbudak Aydınlar)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Mirkovic)

Setler: 25-17, 19-25, 18-25, 19-25

Süre: 121 dakika (26, 34, 30, 31)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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