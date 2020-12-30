Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

30.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:45
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ateş Uğur, Coşkun OnurBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Zekiye Ünal, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Dilara Elmacıoğlu, Ceren Erdinç, Açelya Özman (Nazlı Polat, Bade Keskin, Buse Kaygısız)Çan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Braga, Emine Arıcı, Souza, Dilan...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ateş Uğur, Coşkun Onur

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Zekiye Ünal, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Dilara Elmacıoğlu, Ceren Erdinç, Açelya Özman (Nazlı Polat, Bade Keskin, Buse Kaygısız)

Çan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Braga, Emine Arıcı, Souza, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek (Sıla Çalışkan, Simay Gazi, Dilara Bağcı, Işıl Öz)

Setler: 12-25, 10-25, 12-25

Süre: 18, 17, 18 (53 dakika)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasından ertelenen maçta, Çan Gençlik Kalespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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