Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Salon: AnkaraHakemler: Kovar Vlastimil (Çekya), Khattab Taghrid (Mısır)Imoco Volley: Plummer, Folie, Egonu, Courtney, de Kruijf, Wolosz (De Gennaro, Caravello, Frosini, Gennari, Sylla)Minas: Zalewski, Gambatto, Cuttino, Neriman Özsoy, de Oliveira, Silva (Henrique, Oliveira, Souza)Setler:...
ANKARA (AA) - Salon: Ankara
Hakemler: Kovar Vlastimil (Çekya), Khattab Taghrid (Mısır)
Imoco Volley: Plummer, Folie, Egonu, Courtney, de Kruijf, Wolosz (De Gennaro, Caravello, Frosini, Gennari, Sylla)
Minas : Zalewski, Gambatto, Cuttino, Neriman Özsoy, de Oliveira, Silva (Henrique, Oliveira, Souza)
Setler: 23-25, 26-24, 25-15, 25-19
Süre: 95 dakika (26, 27, 19, 23)
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında İtalya temsilcisi Imoco Volley, Brezilya'dan Minas'ı 3-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.
Imoco Volley finalde yarın, Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçının galibiyetle karşılaşacak. Minas ise yarın üçüncülük maçında Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçının mağlubuyla karşı karşıya gelecek.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri