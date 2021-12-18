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Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Salon: AnkaraHakemler: Kovar Vlastimil (Çekya), Khattab Taghrid (Mısır)Imoco Volley: Plummer, Folie, Egonu, Courtney, de Kruijf, Wolosz (De Gennaro, Caravello, Frosini, Gennari, Sylla)Minas: Zalewski, Gambatto, Cuttino, Neriman Özsoy, de Oliveira, Silva (Henrique, Oliveira, Souza)Setler:...

ANKARA (AA) - Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil (Çekya), Khattab Taghrid (Mısır)

Imoco Volley: Plummer, Folie, Egonu, Courtney, de Kruijf, Wolosz (De Gennaro, Caravello, Frosini, Gennari, Sylla)

Minas : Zalewski, Gambatto, Cuttino, Neriman Özsoy, de Oliveira, Silva (Henrique, Oliveira, Souza)

Setler: 23-25, 26-24, 25-15, 25-19

Süre: 95 dakika (26, 27, 19, 23)

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında İtalya temsilcisi Imoco Volley, Brezilya'dan Minas'ı 3-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Imoco Volley finalde yarın, Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçının galibiyetle karşılaşacak. Minas ise yarın üçüncülük maçında Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçının mağlubuyla karşı karşıya gelecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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