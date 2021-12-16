Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Salon: AnkaraHakemler: Andrea Puecher (İtalya), David Fernandez Fuentes (İspanya)Dentil Praia: Claudia, Buijs, Carolina, Brayelin Martinez, Clemente, Jineiry Mertinez (Suelen Pinto, Ariane Pinto, Vanessa, Batista,Tainara, Malinverno)Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz...

Salon: Ankara

Hakemler: Andrea Puecher ( İtalya ), David Fernandez Fuentes (İspanya)

Dentil Praia: Claudia, Buijs, Carolina, Brayelin Martinez, Clemente, Jineiry Mertinez (Suelen Pinto, Ariane Pinto, Vanessa, Batista,Tainara, Malinverno)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Federovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Menezes, Dicle Nur Babat, Buse Unal)

Setler: 25-22, 23-25, 18-25, 21-25

Süre: 104 dakika (26, 28, 24, 26)

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya'nın Dentil Praia ekibini 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk setinde Fenerbahçe Opet, blok ve manşet problemi yaşadı. Brazilya ekibi, Carolina'nın etkili oyunu sonucunda teknik molaya 12-9 üstün girdi. Sarı-lacivertli ekip, Lazareva ve Federovtseva'nın performansıyla oyunda dengeyi sağladı ancak karşılıklı sayıların ardından Dentil Praia, seti 25-22 kazandı.

Brezilya ekibi ikinci setin teknik molasına 12-8 önde girdi. Molanın ardından Naz, Lazareva ve Federovtseva ile oyunda kalan Fenerbahçe, 16-16'da eşitliği sağladı. Sarı-laciverti ekip, karşılıklı sayıların ardından seti 25-23 kazanarak setlerde skoru 1-1'de eşitledi.

Fenerbahçe Opet, iyi oyununu 3. sette de devam ettirdi. Popovic, Lazareva ve Federovtseva ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, teknik molaya 12-7 önde girdi. Naz'ın etkili pasları ve kaptan Eda Erdem'in kritik bloklarıyla sayılar üreten Fenerbahçe Opet, setlerde 2-1 öne geçti.

Brezilya temsilcisi, 4. sette teknik molaya 12-10 önde girdi. Molanın ardından sarı-lacivertli ekip Lazareva ve Federovtseva ile sonuca giderek seti 25-21 kazandı ve sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Organizasyonda 2010 yılında şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Opet, A Grubundaki ilk maçında İtalya'dan Imoco Volley'e 3-0 kaybetmişti.

Şampiyonada yarın saat 15.00'te Imoco Volley-Dentil Praia ve 18.30'da Minas-VakıfBank karşılaşmaları oynanacak.

Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 18 Aralık Cumartesi yarı finalde mücadele edecek.

Şampiyonanın üçüncülük ve final maçı, 19 Aralık Pazar günü oynanacak.

İngiliz taraftarlar isyan bayrağı çekti! Mesut Özil'i geri istiyorlar

İngiliz taraftarlar isyan bayrağı çekti! Mesut Özil'i geri istiyorlar

 Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title