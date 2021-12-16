2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Vakıfbank: 3 Altay Clup: 0 - Haberler Spor
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2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Vakıfbank: 3 Altay Clup: 0

2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Vakıfbank: 3 Altay Clup: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021 Dünya Kadınlar FIVB Kulüpler Şampiyonası ikinci gününde Vakıfbank, Kazakistan'nın Altay Clup takımını 3-0 mağlup etti.

2021 Dünya Kadınlar FIVB Kulüpler Şampiyonası ikinci gününde Vakıfbank, Kazakistan'nın Altay Clup takımını 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil, (Çekya), Pawel Burkiewicz (Polonya)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabri, Zehra Güneş, Haak, Hackley ( Ayça Aykaç, Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Derya Cebecioğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Kübra Akman)

Altay Clup: Radenkovic, Anarkulova, Ufimtseva, de La Cruz, Kodola, Anikonova (Sitkazinova, Beket, Meister, Nurbergenova, Balagazinova, Kenzhebaeva, Belova, Issayeva)

Setler: 25-13, 25-10, 25-17

Süre: 60 dakika (19, 18, 23) - ANKARA

2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Vakıfbank: 3 Altay Clup: 0

2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Vakıfbank: 3 Altay Clup: 0

2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Vakıfbank: 3 Altay Clup: 0

2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Vakıfbank: 3 Altay Clup: 0

2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Vakıfbank: 3 Altay Clup: 0

2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Vakıfbank: 3 Altay Clup: 0

2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Vakıfbank: 3 Altay Clup: 0

2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Vakıfbank: 3 Altay Clup: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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