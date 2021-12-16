2021 Dünya FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Vakıfbank: 3 Altay Clup: 0
2021 Dünya Kadınlar FIVB Kulüpler Şampiyonası ikinci gününde Vakıfbank, Kazakistan'nın Altay Clup takımını 3-0 mağlup etti.
2021 Dünya Kadınlar FIVB Kulüpler Şampiyonası ikinci gününde Vakıfbank, Kazakistan'nın Altay Clup takımını 3-0 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Kovar Vlastimil, (Çekya), Pawel Burkiewicz (Polonya)
VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabri, Zehra Güneş, Haak, Hackley ( Ayça Aykaç, Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Derya Cebecioğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Kübra Akman)
Altay Clup: Radenkovic, Anarkulova, Ufimtseva, de La Cruz, Kodola, Anikonova (Sitkazinova, Beket, Meister, Nurbergenova, Balagazinova, Kenzhebaeva, Belova, Issayeva)
Setler: 25-13, 25-10, 25-17
Süre: 60 dakika (19, 18, 23) - ANKARA