Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Salon: AnkaraHakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Andrea Puecher (İtalyan)Minas: Gattaz, Macris, Moreir, Thai, Danielle, Neriman Özsoy (Nicol, Nascimento, Priscila)Altay: Danica, Anarkulova, Polina, Pena, Kodola, Anikonova (Madina, Belova, Balagazinova, Nurbergenova, Kenzhebaeva,...
Salon: Ankara
Hakemler: Taghrid Khattab (Mısır), Andrea Puecher (İtalyan)
Minas : Gattaz, Macris, Moreir, Thai, Danielle, Neriman Özsoy (Nicol, Nascimento, Priscila)
Altay : Danica, Anarkulova, Polina, Pena, Kodola, Anikonova (Madina, Belova, Balagazinova, Nurbergenova, Kenzhebaeva, Yelizaveta)
Setler: 25-20, 25-22, 25-18
Süre: 69 dakika (21, 25, 23)
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ilk maçında Brezilya'nın Minas takımı, Kazakistan'ın Altay ekibini 3-0 mağlup etti.
B Grubu'nda ikinci maçta yarın saat 15.00'te VakıfBank ile Altay karşı karşıya gelecek.
Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 18 Aralık Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.
Şampiyonanın üçüncülük ve final maçı, 19 Aralık Pazar günü oynanacak.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri