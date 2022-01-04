Voleybol Federasyonu'ndan Naz Aydemir Akyol'a teşekkür

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takıma veda eden Naz Aydemir Akyol için teşekkür mesajı paylaştı.

Federasyondan paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı;

Türkiye Voleybol Federasyonu olarak; milli takım formasını 2004 yılından itibaren 17 yıl boyunca en iyi şekilde taşıyan Naz Aydemir Akyol'a, şimdiye kadar milli takıma verdiği emekler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki voleybol hayatında da kendisine başarılar diliyoruz."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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