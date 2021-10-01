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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Caner Çıldır, Tuncay SevimHalkbank: Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Mustafa Koç, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Abdullah Cam)Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Dosanjh, Enaboifo, Yiğit Yıldız, Ediz...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çıldır, Tuncay Sevim

Halkbank: Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Mustafa Koç, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Abdullah Cam)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Dosanjh, Enaboifo, Yiğit Yıldız, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Umut Durur (Zeka Çağatay Kır, Batuhan Karaca, Yusuf Eken, İlker Esin, Resul Gün)

Setler: 25-17, 25-13, 25-15

Süre: 80 dakika (28, 25, 27)

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Halkbank, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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Haber: Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
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