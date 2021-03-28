Voleybol: Erkekler 1. Lig

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

???????Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'ndaki maçın ilk setini konuk ekip 25-15 kazandı. Sonraki setlerde üstünlüğü ele alan Bigadiç Belediyespor ikinci seti 25-20, üçüncü seti 25-23, dördüncü seti de 25-23 önde bitirdi.

Maçı tribünden izleyen Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, karşılaşmanın ardından tüm oyuncuları ve teknik ekibi kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı müsabakayı, Bigadiç İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, AK Parti Bigadiç İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Bigadiç Belediye Spor Kulübü Başkanı Yakup Aygören ile diğer yetkililer izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak