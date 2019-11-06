Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur ilk maçında, konuk olduğu Macar kulübü 1. MCM-Diamant'ı 3-0 yendi.

06.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:44
Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur ilk maçında, konuk olduğu Macar kulübü 1. MCM-Diamant'ı 3-0 yendi.

Türk Hava Yolları, Kaposvar kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan ve 76 dakika süren mücadeleyi, 25-19, 25-23 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Kasım'da İstanbul'da oynanacak.

Eşleşmenin galibi, son 32 turunda İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 PALMAS takımının rakibi olacak.

Kaynak: AA
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