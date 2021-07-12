Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

2021 CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye, Rusya'ya 3-1 mağlup oldu.

2021 CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye, Rusya'ya 3-1 mağlup oldu.

Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen turnuvadaki üçüncü mücadelesinde Türkiye, Rusya ile karşılaştı.

Milli Takım, karşılaşmayı 17-25, 16-25, 25-22 ve 25-27'lik set sonuçlarıyla kaybetti.

Gruptaki ilk maçında Letonya'ya 3-2, ikinci maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup olan milliler, dördüncü maçını yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Arnavutluk ile yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er