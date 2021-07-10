Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

2021 CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında Letonya'ya 3-2 mağlup oldu.

2021 CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında Letonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen turnuvadaki ilk mücadelesinde Türkiye, Letonya ile karşılaştı.

Milli Takım, karşılaşmayı 21-25, 25-19, 25-19, 22-25 ve 13-15'lik set sonuçlarıyla kaybetti.

Ay-yıldızlılar, grubundaki ikinci maçını yarın TSİ 18.30'da Slovenya ile yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er