Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçları yarın yapılacak.
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçları yarın yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada ilk karşılaşmaların programı şöyle:
13.00 Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt (TVF Başkent)
14.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
15.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
Kupada 1. etap rövanş karşılaşmaları 11 ve 12 Aralık'ta oynanacak, turu geçecek ekipler belli olacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk devreyi ilk 4 sırada tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta takımları, statü gereği direkt olarak final etabından kupaya katılacak.