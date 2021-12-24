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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yavuz Akdemir, Koray YılmazgilHalkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Saxton (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Vucucevic, Mustafa Koç)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, da Silva, Efe Mandıracı,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Koray Yılmazgil

Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Saxton ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Vucucevic, Mustafa Koç)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, da Silva, Efe Mandıracı, Mcdonnell (Caner Dengin, Lagumdzija, Enis Ali Ay, Bertuğ Öndeş)

Setler: 28-26, 23-25, 19-25, 27-25, 12-15

Süre: 150 dakika (31, 29, 29, 36, 25 )

Voleybolda, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final turunda Arkas Spor, Halkbank'ı deplasmanda 3-2 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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