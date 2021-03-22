Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

22.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:09
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim ErginayHalkbank: Aslan Ekşi, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Fatih Eren Uğur (Volkan Done, Caner Ergül, Walsh, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, Halil Dolaşık, Hasan Hüseyin Mermer,...

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Erginay

Halkbank: Aslan Ekşi, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Fatih Eren Uğur (Volkan Done, Caner Ergül, Walsh, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, Halil Dolaşık, Hasan Hüseyin Mermer, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Taha Erden (Özgür Türkmen)

Setler: 25-14, 25-14, 25-13

Süre: 65 dakika (20, 23, 22)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final turunda Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.

Ankara'da 29-30 Mart'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de Arkas Spor-Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto maçları oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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