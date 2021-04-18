Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1

Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, AlparslanZİRAAT BANKKART: Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Hasan Sıkar...

Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu
Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu
Ali Koç: 10 senede üç şampiyonluk verdik, her şeyin değişebileceğini biliyoruz
Ali Koç: 10 senede üç şampiyonluk verdik, her şeyin değişebileceğini biliyoruz

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Alparslan

ZİRAAT BANKKART: Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Caner Pekşen, Kelvin, Emre Batur, Ahmet Karataş)SETLER: 25-19, 22-25, 25-22, 27-25SÜRE: 132 dakika (27, 32, 37, 36)

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off final serisinin 3'üncü maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek seride 2-1 öne geçti. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Serinin 4'üncü maçı, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 21 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Gerekmesi durumunda 5'inci maç 26 Nisan Pazartesi günü yapılacak.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Serdar Aziz Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 23:42:28. #1.15#

title