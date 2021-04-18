Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1
SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, AlparslanZİRAAT BANKKART: Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Hasan Sıkar...
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, AlparslanZİRAAT BANKKART: Maarten, Emin Gök, Wouter, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Nicholas, Saxton, Metin Toy, Salvador, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Caner Pekşen, Kelvin, Emre Batur, Ahmet Karataş)SETLER: 25-19, 22-25, 25-22, 27-25SÜRE: 132 dakika (27, 32, 37, 36)
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off final serisinin 3'üncü maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek seride 2-1 öne geçti. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Serinin 4'üncü maçı, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 21 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Gerekmesi durumunda 5'inci maç 26 Nisan Pazartesi günü yapılacak.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı