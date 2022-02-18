Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat BüyükpamukçuArkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Candido)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Candido)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er, Berk Dilmenler)

Setler: 25-19, 21-25, 25-21, 25-23

Süre: 110 dakika (23, 28, 28, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta açılış maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Ali Korkmaz - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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