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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Bilal ÇağlarHalkbank: Bruno, Mustafa Koç, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Selçuk Keskin, (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Efe Bayram)Spor Toto: Çağatay Durmaz, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksek Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak...

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar

Halkbank: Bruno, Mustafa Koç, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Selçuk Keskin, ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Efe Bayram)

Spor Toto: Çağatay Durmaz, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksek Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç)

Setler: 18-25, 25-19, 25-23, 25-23

Süre: 132 dakika (28, 31, 37, 36)

AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta erteleme maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 yendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

Volkan Döne, Efe Bayram, Spor Toto, Sigorta, Spor, Haber

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