Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: SorgunHakemler: Ozan Sarıkaya, Sema KayıkçıSorgun Belediyespor: Danilov, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan, Ali Onur Edis)Altekma: Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi...
Salon: Sorgun
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Sema Kayıkçı
Sorgun Belediyespor: Danilov, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan, Ali Onur Edis)
Altekma: Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ömer Furkan Dur, Enes Atlı, Halil Dolaşık)
Setler: 21-25, 25-20, 25-23, 23-25, 16-18
Süre: 142 dakika (29, 25, 29, 36, 23)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta maçında Altekma, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi. ???????