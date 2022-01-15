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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Halkbank: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Halkbank: 3
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor sahasında Halkbank'a 3-0 yenildi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor sahasında Halkbank'a 3-0 yenildi.

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, (Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Ivanov Svetoslav, Fatih Uslu)

Halkbank: Selçuk Keskin, Aslan Ekşi, Bozidar Vucicevic, Graham Vigrass, Caner Ergül, Furkan Aydın, Volkan Döne, Abdullah Çam, Nicolas Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Mustafa Koç, Fernando Hernandezv Ramos, Efe Bayram

Setler: 18- 25, 22-25, 18-25

Süre: 78 dakika (25, 28, 25 ) - ŞIRNAK

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Halkbank: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Halkbank: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Halkbank: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Halkbank: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Halkbank: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Halkbank: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Halkbank: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Halkbank: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Halkbank: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Halkbank: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor sahasında Halkbank'a 3-0 yenildi.

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