Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Şahin Özmen - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

?????Salon: SorgunHakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Kadir GirenteSorgun Belediyespor: Furkan Gök, Danilov, Melih Özdemir, Hakan Polat, Egecan Avcıl, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Ahmet Çetinkaya, Ali Onur Edis, Wieczorek)Arkas Spor: Ulaş Kıyak,...

?????Salon: Sorgun

Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Kadir Girente

Sorgun Belediyespor: Furkan Gök, Danilov, Melih Özdemir, Hakan Polat, Egecan Avcıl, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Ahmet Çetinkaya, Ali Onur Edis, Wieczorek)

Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Hoag, Efe Mandıracı, McDonnell, Candido, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş)

Setler: 17-25, 25-23, 27-25, 19-25, 11-15

Süre: 140 dakika (28, 30, 37, 27, 18)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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AA / Şahin Özmen - Spor Haberleri

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