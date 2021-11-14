Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Etem Geylan - Haberler | Spor
Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Erol Akbulut, Esat DanziliArkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Candido, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı (Caner Dengin, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Lagumdzija, Ali Enis Ay)Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Tunç Ayhan, Bojic, İbrahim Emet,...
Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Candido, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı (Caner Dengin, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Lagumdzija, Ali Enis Ay)
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Tunç Ayhan, Bojic, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan, Cengiz Cevheroğlu, Gürkan Kadir Uz)
Setler: 25-16, 25-14, 25-20
Süre: 83 dakika (24, 30, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Arkas Spor, konuk ettiği Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yendi.
AA / Etem Geylan - Spor Haberleri
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