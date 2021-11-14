Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

SALON: Şırnak

HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Hüseyin Okutmuş

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8'inci hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

İlk seti 25-23 ile rakibine kaptıran Galatasaray, Allpower Akü Cizre Belediyespor karşısında sonraki 3 seti, 25-14, 25-19 ve 25-23 ile kazanarak 3-1'lik galibiyet aldı.