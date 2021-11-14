Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3 - Haberler Spor
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Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Spor
Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

SALON: ŞırnakHAKEMLER: Zeki Bocutcu, Hüseyin OkutmuşCİZRE BELEDİYESPOR: Andaç Kapan, Lukas Divis, Umut Demir, Osmany Urıarte, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan (Georgi Seganov, Özkan Hayırlı, Selim Demir, Emin Gök,Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu)GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Muzaffer Yönet,...

SALON: Şırnak

HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Hüseyin Okutmuş

CİZRE BELEDİYESPOR: Andaç Kapan, Lukas Divis, Umut Demir, Osmany Urıarte, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan (Georgi Seganov, Özkan Hayırlı, Selim Demir, Emin Gök,Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratca, Beytullah Hatipoğlu, Emre Vahit Savaş, Hakkı Çapkınoğlu (Murat Yenipazar, Armando Maurice Torres, Cansın Hacıbekiroglu, Marko Sedlacek, Onurcan Çakır)

SETLER: 25-23, 14-25, 25-19, 23-25

SÜRE: 112 Dakika (34, 20, 26, 32)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8'inci hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

İlk seti 25-23 ile rakibine kaptıran Galatasaray, Allpower Akü Cizre Belediyespor karşısında sonraki 3 seti, 25-14, 25-19 ve 25-23 ile kazanarak 3-1'lik galibiyet aldı.


Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

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Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Spor Haberleri

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