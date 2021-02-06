Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

06.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:22
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: İnegölHakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatozİnegöl Belediyespor: Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov Ahmet Arslan, Nikola, Tudor, (Caner Dengin, Mehmet Almaz, Berkun Üstündağ, Ahmet Emre Çetinkaya)Halkbank: Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet...

Salon: İnegöl

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatoz

İnegöl Belediyespor: Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov Ahmet Arslan, Nikola, Tudor, (Caner Dengin, Mehmet Almaz, Berkun Üstündağ, Ahmet Emre Çetinkaya)

Halkbank: Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Gökhan Gökgöz, Ediz Fırıncıoğlu)

Setler: 21-25, 25-21, 17-25, 22-25

Süre: 132 Dakika (31, 36, 29, 36)

AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta maçında Halkbank, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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