Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: İnegölHakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatozİnegöl Belediyespor: Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov Ahmet Arslan, Nikola, Tudor, (Caner Dengin, Mehmet Almaz, Berkun Üstündağ, Ahmet Emre Çetinkaya)Halkbank: Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet...
Salon: İnegöl
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatoz
İnegöl Belediyespor: Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov Ahmet Arslan, Nikola, Tudor, (Caner Dengin, Mehmet Almaz, Berkun Üstündağ, Ahmet Emre Çetinkaya)
Halkbank: Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Gökhan Gökgöz, Ediz Fırıncıoğlu)
Setler: 21-25, 25-21, 17-25, 22-25
Süre: 132 Dakika (31, 36, 29, 36)
AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta maçında Halkbank, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek