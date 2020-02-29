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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Sharifi, Uğur Kılınç, Mehmet Boğaçhan Zambak)Spor Toto: Sercan Yüksel...

29.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:26
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Sharifi, Uğur Kılınç, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Lincoln, Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira (Murat Tokgöz, Deniz İvgen)

Setler: 9-25, 22-25, 24-26

Süre: 84 dakika (20, 31, 33)

Voleybol AXA Efeler Ligi'nin 20. haftasında Spor Toto, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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