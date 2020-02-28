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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Ali SarıkuzuHalkbank: Stern, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Faik Samet Güneş (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Bahov, Metin Toy)İnegöl Belediyespor: Uriarte, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz...

28.02.2020 20:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:52
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Stern, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Faik Samet Güneş (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Bahov, Metin Toy)

: Uriarte, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Bertuğ Öndeş, Yunus Emre Tayaz, Mert Nevzat Güneş, Berkan Bozan)

Setler: 25-23, 25-19, 25-23

Süre: 85 dakika (29, 25, 31)


Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 20. hafta açılış maçında Halkbank, konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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