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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: İnegölHakemler: Yavuz Akdemir, Salim Bektaşİnegöl Belediyespor: Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı)Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz,...

04.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:01
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: İnegöl

Hakemler: Yavuz Akdemir, Salim Bektaş

İnegöl Belediyespor: Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı)

: Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt (Ramazan Kılıç, Onur Altınkaya, Yusuf Erdem, Görkem Sertel, Rahmi Çağlar Aksoy, Fırat Kantarcıoğlu)

Setler: 16-25, 22-25, 25-23, 20-25

Süreler: 120 dakika (24, 33, 32, 31)

Voleybol AXA Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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