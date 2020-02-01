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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Sema KayıkçıSorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Görkem Sertel, İbrahim Duran, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem) Arhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek,...

01.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:42
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Sema Kayıkçı

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Görkem Sertel, İbrahim Duran, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem)


Arhavi : Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Bilal Tatar, Tolga Gündoğan)


Setler: 25-13, 25-22, 25-18


Süre: 74 (21, 28, 25)


Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 15. haftasında Sorgun Belediyespor, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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