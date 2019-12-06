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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.

06.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:10
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AXA Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

18.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)

Yarın:

19.00 Ziraat Bankası-Spor Toto (TVF Başkent)

8 Aralık Pazar:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek)

18.30 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

19.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

9 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Cengiz Göllü)

Kaynak: AA
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