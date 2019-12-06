Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
18.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)
Yarın:
19.00 Ziraat Bankası-Spor Toto (TVF Başkent)
8 Aralık Pazar:
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek)
18.30 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
19.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
9 Aralık Pazartesi:
19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Cengiz Göllü)