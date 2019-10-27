Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat BüyükpamukçuArkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar,...

27.10.2019 18:09
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Firkal Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev (Alperay Demirciler, Semih Çelik)

Setler: 25-20, 25-16, 18-25, 25-20

Süre: 109 dakika (28, 25, 27, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta mücadelesinde Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.

Arkas Spor'da geçen sezondan cezası bulunan antrenör Glenn Hoag takımın başında yer almadı.

Kaynak: AA
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