Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi - Haberler Spor
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Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 2 maç sonra galibiyet hasretini dindiren siyah-beyazlılarda Güven Yalçın attığı 2 golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Bu sonucun ardından Kara Kartal puanını 17'ye yükseltirken maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de son iki haftadır galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, kötü seriye Sivasspor karşısında son verdi. Kara Kartal, Vodafone Park'ta oynanan maçta Yiğidolar'ı 2-1 mağlup etti.

GÜVEN YALÇIN DUBLE YAPTI

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz geçerken 32. dakikada Güven Yalçın harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ikinci yarısında Sergen Yalçın hakeme gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kart görürken Sivasspor, 54. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle maça dengeyi getirdi. Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise yine Güven Yalçın sahne aldı. Rıdvan Yılmaz'ın ortaladığı topu harika bir kafa vuruşuyla bitiren Güven, takımına galibiyeti getiren golü attı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

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Ali Gülhan
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