Vodafone Park'ta "Batsman" şov! Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar sahada büyük üstünlük kurduğu rakibini 3-0 mağlup etti.

10 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmaya müthiş başlayan Beşiktaş, 7. dakikada Batshuayi ve 10. dakikada N'Koudou'yla 2-0'ı buldu. İlk yarı bu skorla geçilirken Kara Kartal, ikinci yarıya da baskılı bir oyunla başladı. 52. dakikada Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed'in uzaklaştırmak istediği top Batshuayi'ye çarpıp ağlara gitti. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrılırken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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