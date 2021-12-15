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Vitor Pereira yolun sonuna geldi! Fenerbahçe, Bilic için 3'ten geri saymaya başladı

Vitor Pereira yolun sonuna geldi! Fenerbahçe, Bilic için 3'ten geri saymaya başladı
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin ayrılık kararı aldığı Vitor Pereira'nın sarı-lacivertlilerin başında çıkacağı 3 maç kaldı. Bir süredir yeni hoca arayışını sürdüren sarı-lacivertliler, Slaven Bilic'le her konuda anlaştı. Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştıran Hırvat teknik direktörün , 3 maç sonra yani 1 Ocak itibarıyla Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.

2021/22 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe büyük hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'in 16. haftası geride kalırken 27 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Portekizli hocayla yolları ayırma kararı aldı.

VITOR PEREIRA'NIN SON 3 MAÇI

Tr haber.com'dan Recep Kıyatsıl'ın aktardığına göre, Fenerbahçe yönetimi daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile anlaşmaya vardı. Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştıran Bilic, 1 Ocak itibarıyla Fenerbahçe'nin başına geçecek. Kalan 3 maçta Vitor Pereira ile yoluna devam edecek sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısı bittiğinde Portekizli hocayla yolları ayıracak.

Vitor Pereira yolun sonuna geldi! Fenerbahçe, Bilic için 3'ten geri saymaya başladıSlaven Bilic

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