Vitor Pereira son kararını verdi! F.Bahçe'de sezonun ilk maçında forma giyecek futbolcular netleşti
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Vitor Pereira son kararını verdi! F.Bahçe'de sezonun ilk maçında forma giyecek futbolcular netleşti

Vitor Pereira son kararını verdi! F.Bahçe'de sezonun ilk maçında forma giyecek futbolcular netleşti
Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira hazırlık maçlarının ardından kafasındaki ilk 11'i ve takım formasyonunu netleştirdi. Portekizli teknik adam, Süper Lig'de ilk maçına 3-4-3 sistemiyle çıkmayı düşünüyor. Pelkas, Gustavo ve Zajc'ın takımdaki yerine kesin gözüyle bakılırken hücumun sağ tarafında Mesut Özil-İrfan Can Kahveci rekabeti yaşanacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler oynadıkları hazırlık maçlarındaki başarılı görüntüsüyle dikkat çekerken, teknik direktör bu maçlarda birçok futbolcuyu deneme şansı buldu.

PELKAS, GUSTAVO VE ZAJC, PEREIRA'NIN VAZGEÇİLMEZLERİ

Vitor Pereira, hazırlık maçları sonunda sezonun ilk karşılaşması olan Adana Demirspor mücadelesinde sahaya süreci 11'i de büyük ölçüde belirledi. Sabah'ın haberine göre; Kalede, Altay tartışmasız takımın 1 numarası. Sağ stoper Tisserand, sol stoper Szalai'nin forması hazır. Savunma göbeği için favori Serdar Aziz. Orta sahada Osayi, Nazım ile girdiği rekabette öne geçti. Solda Ferdi, dinamizmiyle Caner'in önünde.Gustavo ve Zajc, Pereira'nın vazgeçilmezleri oldu. Forvette ise Sol forvette Pelkas'ın yeri garanti. Ne Samatta ne Serdar Dursun şu an Valencia'nın önüne geçebilmiş değil. Sağ forvette Mesut-İrfan rekabeti var.

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Vitor Pereira son kararını verdi! F.Bahçe'de sezonun ilk maçında forma giyecek futbolcular netleşti - Haberler Spor
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