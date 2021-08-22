Vitor Pereira'nın yeni prensi Muhammed! Antalyaspor maçına Mesut Özil yedek kulübesinde başlayacak
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Vitor Pereira'nın yeni prensi Muhammed! Antalyaspor maçına Mesut Özil yedek kulübesinde başlayacak

Vitor Pereira'nın yeni prensi Muhammed! Antalyaspor maçına Mesut Özil yedek kulübesinde başlayacak
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'la karşılaşıyor. Bu maçta Vitor Pereira ilk 11'de büyük bir sürprize imza atarak Mesut Özil'i yedek kulübesine çekti. Dünyaca ünlü futbolcunun yerine Helsinki maçına performansıyla damga vuran genç yıldız Muhammed Gümüşkaya görev yapacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibini de Kadıköy'de yenip 2'de 2 yapmak istiyor. Vitor Pereira bu mücadelede yeni transfer Mae Kim'e şans verirken Mesut Özil'i de yedek kulübesine çekerek sürpriz bir karara imza attı.

HELSİNKİ MAÇINDA GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Helsinki'yle oynanan maçta attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Muhammed Gümüşkaya, Antalyaspor karşılaşmasında Vitor Pereira'dan formayı kaptı. Mesut Özil'i yedek kulübesine çeken Portekizli teknik adam bu maçta 20 yaşındaki genç yıldıza şans verdi.

"ZAMAN ZAMAN BU TARZ DEĞİŞİKLİKLER YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Vitor Pereira, maç öncesi yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Mesut Özil'in ilk 11'de başlamamasına açıklık getirdi ve konuyla ilgili, "Yaşadığımız birçok sakatlık, maçlara farklı 11'lerle çıkmaya mecbur etti. Her oyuncumuz çok önemli. Her maç, onlar için bir fırsattır. Mesut Özil, bizim kaptanımız. Çok önemli oyuncumuz. Ancak takımımızda zaman zaman bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Onun da dinlenip bu önemli maça hazır olması için bu maçta yedek soyundurduk" ifadelerini kullandı.

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Vitor Pereira'nın yeni prensi Muhammed! Antalyaspor maçına Mesut Özil yedek kulübesinde başlayacak - Haberler Spor
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