Vitor Pereira'nın transferini istediği golcü Marko Arnautovic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
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Vitor Pereira'nın transferini istediği golcü Marko Arnautovic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı

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Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda net bir golcü talep eden Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, eski öğrencisi Marko Arnautovic'i istediğini yönetime bildirmişti. Çin ekibi Shanghai SIPG ile 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmek istemesi ve Pereira'yı yakından tanıması sebebiyle Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Teknik direktör konusunun çözülmesi ile birlikte Fenerbahçe 'de transfer hareketliliği başladı. Sarı-Lacivertliler, golcü transferi üzerinde yoğun mesai harcarken, yeni hoca Vitor Pereira, Shangai SIPG'den eski öğrencisi Marko Arnautovic'i istediğini yönetime iletmişti. Avusturyalı golcü için tüm şartların Kanarya'nın lehine olması Ali Koç ve ekibinin iştahını kabarttı.

PEREIRA TRANSFERİ İÇİN DEVREYE GİRECEK

32 yaşındaki futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istemesi ve Pereira'yı yakından tanıması sebebiyle Sarı Lacivertliler'e yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da bu transfer için devreye gireceği öğrenildi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Portekizli teknik adam, şampiyonluk yolunda Arnautovic'e ihtiyacı olduğunu ifade ederken, yönetimin de Çin ekibi Shanghai SIPG ile 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayacağı gelen haberler arasında. İlk etapta yapılan maliyet araştırmasında yıllık 3 milyon Euro talep eden Arnautovic için kısa süre içerisinde resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Vitor Pereira'nın transferini istediği golcü Marko Arnautovic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
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